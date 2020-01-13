«الباز»: تركيا العدو الأول والأساسي لمصر

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على مقال ياسين أقطاي، المستشار السياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث فيه عن رغبة تركيا الجلوس مع مصر والتوصل إلى اتفاق.



وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن تركيا هي العدو الأول والأساسي لمصر، لافتا إلى أن تركيا أجرمت في حق الشعب المصري، عندما فتحت أبوابها لاستقبال أعداء الدولة المصرية، وفتح قنوات للجماعة الإرهابية للتحريض على مصر.



وأضاف: أن ياسين أقطاي والرئيس التركي هما وجه الخراب، وتركيا تقوم بعملية تضليل كامل للرأي العام بالكذب.



وأكد الباز أن ممارسات تركيا وأردوغان يؤكدان حالة من العداء تجاه الدولة المصرية؛ لأن أردوغان في كل مكان يحاول الإساءة لمصر وللنظام المصري.