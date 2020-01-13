شيخ الأزهر يتوجه إلى عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أرض الوطن مساء اليوم، متوجهًا إلى سلطنة عُمان، لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ورافق فضيلته وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف.



ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عُمان، الذي وفاته المنية مساء الجمعة الماضية عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة حكيمة حافلة بالعطاء كان خلالها قائدًا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار.