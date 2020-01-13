الأزهر يدين تفجير مسجد غرب باكستان

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في منطقة "كويتا" جنوب غرب باكستان، خلال صلاة العشاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وأكد الأزهر رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، محذرًا من انتهاك حرمة بيوت الله وترويع المصلين الآمنين، داعيًا إلى ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية، وتخليص العالم من آفاته وشروره.



وقدم الأزهر الشريف خالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.