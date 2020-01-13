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اقتصاد

تأسيس 1236 شركة فى قطاع الاتصالات خلال 10 أشهر

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:34 م
الاتصالات
الاتصالات
طارق عتمان
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كشف أحدث تقرير عن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن وزارة الاتصالات، عن تأسيس ١٢٣٦ شركة جديدة ناشئة فى القطاع خلال العشرة أشهر الأولى لعام ٢٠١٩ برأسمال بلغت قيمته نحو ١.٧٩٤ مليار جنيه.
وقال التقرير، الذى حصلت «الدستور» على نسخة منه، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات استحوذ على نحو ٩٧٤ شركة جديدة منها، ويأتى بعده قطاع خدمات تكنولوجيا النظم بـ٢٤٨ شركة ثم قطاع الاتصالات بنحو ٥٠ شركة، فى حين تم تأسيس ٦٤ شركة فى مجالات أخرى متعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد النمو الكبير فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب استثمارات أجنبية وعربية إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن عام ٢٠٢٠ سيشهد نموًا كبيرًا فى حجم الاستثمارات الوافدة للقطاع، حيث إن مصر تعد ثانى أكبر دولة تجذب الاستثمارات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد الإمارات العربية الشقيقة، بسبب تحسن بيئة الاستثمار بفضل توجيهات الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وذكر التقرير أن عدد مشتركى التليفون المحمول والأرضى فى مصر سجل نحو ١٠٣.٩٧ مليون مشترك خلال أكتوبر الماضى، فى حين سجل عدد مشتركى الإنترنت المحمول والأرضى نحو ٤٩.٤٢ مليون مستخدم، ليصبح إجمالى مستخدمى خدمات الاتصالات الثلاثة فى مصر نحو ١٥٣.٣٩ مليون مستخدم.
وقال إن عدد مشتركى التليفون المحمول فى مصر بلغ نحو ٩٥.٢٥ مليون مشترك خلال أكتوبر الماضى بمعدل نمو شهرى ٠.٣٨٪ وسنوى ١٪ مقارنة بنحو ٩٤.٣١ مليون مشترك عن نفس الفترة عام ٢٠١٨ بزيادة قدرها نحو ٩٤٠ ألف مشترك سنويًا ونحو ٣٥٠ ألف مشترك شهريًا عن سبتمبر السابق عليه الذى سجل ٩٤.٩ مليون مشترك.
وأضاف أن نسبة انتشار التليفون المحمول فى أكتوبر الماضى بلغت نحو ٩٥.٥٩٪ من إجمالى عدد السكان، مقارنة بنحو ١٠٢.٤٨٪ خلال أكتوبر ٢٠١٨ بانخفاض سنوى قدره ٦.٨٩٪، فى حين سجل نموًا شهريًا بلغ ٠.٢١٪ حيث سجل معدل انتشار سبتمبر نحو ٩٥.٣٨٪.
واحتلت شركة فودافون مصر المركز الأول واستحوذت على ٤٠.٢١ مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضى مقارنة بنحو ٣٩.٩٨ مليون مشترك خلال سبتمبر السابق عليه، بزيادة قدرها نحو ٢٣٠.٥ ألف مشترك، فى حين سجلت تراجعًا بنحو ٢٧١.٨ ألف مشترك مقارنة بأكتوبر عام ٢٠١٨ الذى سجل عدد مشتركيه نحو ٤٠.٤٨ مليون مشترك.
وأشار التقرير إلى أن شركة اورنج مصر جاءت فى المركز الثانى، حيث حققت نحو ٢٨.٣٠ مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة قدرها ٤٣.٩ مليون مشترك عن سبتمبر السابق عليه الذى سجل نحو ٢٨.٢٦ مليون مشترك، وسجلت تراجعًا سنويًا بلغ نحو ١.٥ مليون عميل حيث سجل عدد المشتركين لديها نحو ٢٩.٨٥ مليون مشترك خلال أكتوبر عام ٢٠١٨.

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