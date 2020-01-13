جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك، من ضبط 3 محاولات تهريب كمية من مستحضرات التجميل وزيوت الشيش الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففى المحاولة الأولى وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من السيد أبوخضير مدير إدارة المكافحة وإدارة البحث الجنائى وعلى عبدالسميع رئيس قسم الأمن الجمركي مفادها وجود بضائع مخالفة داخل مشمول بوليصة: ١٠٦٩٣٦٣١ A واردة على الباخرة سيناء ومحرر عنها شهادة الجمركية رقم 62 أمتعة شخصية بإسم ع. ح والمحملة على السيارة رقم 1165495 كويت قيادة السائق ا. م.



وبتفتيش السيارة تبين وجود 600 زجاجة زيت شيش و407 عبوات مستحضرات تجميل ولوشن للوجه مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 274 ألفا و130 جنيها.



وفى المحاولة الثانية تم ضبط جهاز طبي للأسنان و423 قطعة ملابس و229 عبوة مستحضرات تجميل ضمن مشمول البوليصة رقم 132620 B الواردة على الباخرة سيناء شهادة رقم 44 لسنة 2020 باسم ا. ا والمحملة على السيارة رقم السيارة 8125 مصر، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 100 ألف و100 جنيه.



وفى المحاولة الثالثة تم ضبط 263 عبوة مستحضرات تجميل وكريم مرطب وبرفانات بمشمول بوليصة الشحن رقم 132665 B الواردة على الباخرة سيناء شهادة أمتعة شخصية رقم 56 ز ي باسم ر. ا محملة على السيارة رقم السيارة ١٥١٣٤٧ ٨٦١، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 74 ألفا و290 جنيها.



وتم الضبط بلجنة جمركية من محمود حمزة مدير مجمع الوارد وأحمد حسن مدير إدارة الحركة ومحمد محمود، وهيثم عبدالله مأمورى الحركة ومحمد حجازي رئيس قسم المكافحة، وحسني محمد مفتش المكافحة.



قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي رقم 4 و5 و6 لسنة 2020.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوي الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.