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عالم

طهران: نحذر من تكرار تدخلات سفارة بريطانيا في شأننا الداخلي

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:27 م
طهران
طهران
وكالات
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حذرت طهران، مساء اليوم الاثنين، مما وصفته بالتدخلات الاستفزازية من السفارة البريطانية في الشأن الداخلي، وذلك بعد توقيف السفير البريطاني قرب ما اعتبرته إيران تجمعا احتجاجيا.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إنها "تدعو لندن إلى الإنهاء الفوري لأي تدخل استفزازي في شؤونها الداخلية من قبل سفارتها في طهران، محذرة من أنها لن تستدعي السفير مرة أخرى إذا ما تكرر هذا السلوك من قبل السفير البريطاني لدى طهران، بل ستتخذ إجراءات أخرى".

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، إن بريطانيا استدعت السفير الإيراني في لندن، لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة يوم السبت.

وقال المتحدث، اليوم الاثنين: "هذا انتهاك غير مقبول لاتفاقية فيينا ويجب التحقيق في الأمر".

وأضاف: "نسعى للحصول على تأكيدات من الحكومة الإيرانية بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبدا".

وقال المتحدث: "وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني اليوم لتقديم اعتراضاتنا القوية".

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