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فن

ملحمة 1917.. تحفة فنية تخلد نفسها فى تاريخ السينما

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:24 م
ملحمة 1917
ملحمة 1917
محمد ثابت
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يعد فيلم «١٩١٧» من أهم أفلام العام الجديد التى وضعت بصمتها مبكرًا، باقتناصه جائزتين فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، إذ فاز بجائزتى أفضل صورة سينمائية وأفضل مخرج، فى مفاجأة كبيرة صدمت الكثيرين، إذ ذهبت كل التوقعات إلى فيلم «Irishman» للمخرج مارتن سكورسيزى، الذى خرج بيد فارغة فى نهاية الحفل، ما دفع مخرج «١٩١٧»، سام منديز، إلى أن يشير إلى سكورسيزى فى كلمته على المسرح خلال تسلم جائزته كأفضل مخرج قائلًا: «أنا أمسك جائزتى الآن كأفضل مخرج، وأقول بكل صدق إنه لا يوجد مخرج فى العالم مهما قدم يساوى ظِل مارتن سكورسيزى على الأرض بعبقريته».

ونال فيلم «١٩١٧» حفاوة نقدية كبيرة، نظرًا للأسلوب المبتكر فى الإخراج والتصوير كفيلم حربى، إذ تدور قصته حول جنديين بريطانيين يذهبان فى مهمة مستحيلة بعد أن تأتى إليهما الأوامر بدخول أرض العدو والوصول إلى أحد الجنرالات لإيقافه عن شن هجوم على العدو، لأنه فخ مميت، وعلى الجنديين نقل الرسالة التى لم تستطع القيادة إيصالها لاسلكيًا.

فن خطف الأنفاس.. كيف صنع الفيلم حبكته بعبقرية؟
يبدو أن التحدى الأول فى هذا العمل هو خلق لحظات واقعية مؤثرة فى نفوس المشاهدين ليعيشوا الحرب وكأنها حقيقية، وبالفعل تم تحقيق ذلك بخطوات مدروسة، الخطوة الأولى هى خلق قصة لجنديين عاديين، لا يتمتعان بأى صفات استثنائية أو مميزة، مثلهما مثل أى جندى داخل أى جيش، وكان اختيار ممثلين غير معروفين نسبيًا للجمهور تأكيدًا على هذه النقطة لتحقيق اللمسة الطبيعية بتفاعل الجمهور مع وجوه غير مألوفة يشاهدونها غالبًا لأول مرة.

كان هذا إلى جانب اختيار موضوع الحرب العالمية الأولى تحديدًا، الذى بدا مقصودًا، وليس الحرب العالمية الثانية، باعتبار أن الأولى كانت تعتمد على الفرد المقاتل والعنصر البشرى أكثر من الأسلحة الحديثة والوسائل المتقدمة، فالجندى كان البطل الأول، وكان هذا الاختيار منطقيًا لإضفاء واقعية أكبر للفيلم وقصته.

الخطوة الثانية كانت عن طريق التصوير، إذ تم تصوير الفيلم كاملًا كلقطة واحدة دون قطع، فكانت الكاميرا تتحرك دائمًا وتصاحب الجنديين كأنها الروح الثالثة معهما فى هذه الرحلة الخطيرة، تسير بجانبهما، وراءهما، حولهما، لتصبح أنفاس المتفرج متلاحقة لأنه يعيش داخل الفيلم ويخوض الرحلة معهما باستشعار نفس الخطر والقلق دون توقف، فكأن الفيلم فى سباق مع الزمن، فحين يعتقد الجمهور أن الكاميرا سوف تنقطع يشعر بخيبة أمل لأنها مستمرة، ولهث الأنفاس لا ينقطع، إذ شعر كل من شاهد العمل بأنه يختبئ أحيانًا من الطلقات كأنه داخل ساحة المعركة.

لذلك كان من الطبيعى أن يفوز الفيلم بجائزة أفضل صورة لصاحبها مدير التصوير روجر ديكنز، لأن ما فعله كان أقرب إلى المستحيل، إذ منح الكاميرا حياة وروحًا، وجعلها البطل الثالث الحقيقى فى هذه الرحلة.

أداء بارع من بطلين مغمورين تفوقا على النجوم الكبار
تقتصر الساعة الثانية من الفيلم على الصمت، حيث أغلب المشاهد فى الجزء الثانى من الفيلم بلا حوار، ليؤكد البطلان جورج ماكاى ودين تشارلز تشابمان أنهما على درجة كبيرة من البراعة فى التجسيد، إذ لا يحتاجان إلى التعبير بالحوار كى يفهمهما الجمهور، فكان الاعتماد الأكبر على الأداء الجسدى والبدنى، وتجسيد أعقد المعانى والمشاعر فى لحظات الهدوء المختلطة بالحيرة والقلق والخوف من ناحية، وبالإرادة والقوة والشجاعة من ناحية أخرى، فقد نجحا فى خلق دراما إنسانية عالية لا تشوبها شائبة، لدرجة أنهما تفوقا على عدد من النجوم الكبار الذين شاركوا فى الفيلم مثل كولين فيرث وبنديكت كامبرياتش وأندرو سكوت، إذ لم ينجحوا فى خطف الأنظار أو جذب الانتباه فى ظل وجود البطلين الرئيسيين اللذين جسدا مأساة الحرب ببراعة وعبقرية ما خلق فيلمًا بسيطًا فى حبكته وعميقًا فى فنه وأيضًا تجسيد مأساة إنسانية بشكل مماثل تمامًا للواقع.


أفضل افتتاحية فيلم حربى.. وموسيقى تصويرية خالدة
ما هو أعظم فيلم حربى؟
تتفق الأغلبية العظمى على فيلم «إنقاذ الجندى رايان» الذى أخرجه ستيفن سبيلبرج عام ١٩٩٨، لكن فيلم «١٩١٧» قد تفوق عليه ببراعة فى المشاهد الافتتاحية، حيث أظهر العناصر البشرية منذ أول دقيقة وهى متعبة ومرهقة داخل الحرب، حيث لم يمهد كثيرًا لخلق معايشة حتى يدخل الجمهور فى ساحة المعركة، بل من أول لحظة فعل ذلك بتشويق وإثارة لا مثيل لهما.

كما أن «١٩١٧» قد نجح فى التصوير داخل الخنادق، فالتصوير داخل الخنادق لا يوفر أفضل صورة أو أحسن تجربة سينمائية، لكن نجح سام منديز فى التصوير داخل الخنادق بشكل أفضل مما كان عليه فى «إنقاذ الجندى رايان»، بخلق حالة إرباك للمتفرج الذى لا بد أن يسأل: «إلى أين يذهب هؤلاء الجنود داخل الخنادق؟»، إلا أنهم يعرفون أين هم ذاهبون، والعبقرية الأكثر أنه تم تصوير كل ذلك بلقطة واحدة داخل هذه المساحات الضيقة.

ومن أكثر الأشياء عبقرية وتأثيرًا فى الفيلم الموسيقى التصويرية للموسيقار العالمى توماس نيومان الذى ترشح ١٤ مرة لجائزة أوسكار، وصاحب الموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام ومنها The Shawshank Redemption.
الموسيقى فى «١٩١٧» نجحت فى أن تخلق حالة خاصة وأجواء مأساوية بالاعتماد فى أغلب المشاهد على العزف على التشيللو، منفردًا، الذى يتقاطع مباشرة مع نبضات القلب.

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