«قادر 2020».. رسالة ردع مصرية (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على مناورة قادر2020 التي أجراها الجيش المصري مؤخرا في عرض البحرالمتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الجيش المصري نفذ ثاني تدريب ضخم منذ بداية شهر يناير الجاري في عرض البحرالمتوسط، وهو مناورة "قادر 2020".

ولفت التقرير إلى أن هذه المناورة شاركت فيها القوات البرية والبحرية والجوية المصرية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة وقوات المظلات وأجريت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية وأطلقت الصواريخ من بوارج حربية في مياه البحر.

وشهدت المناورة تنفيذ عدد من الرمايات الناجحة الدقيقة وتدريب مشترك لتأمين ساحل البحر المتوسط يحاكي صد إنزال بحري معاد، وتنفيذ عملية برمائية على ساحل البحر المتوسط بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وحرس الحدود.

ونوه التقرير إلى أن المناورة شملت تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات بقاعدة محمد نجيب العسكرية ونفذت قوات الصاعقة بعض الأنشطة التدريبية تضمنت اصطفافًا وتحميلًا استراتيجيًا لعناصر من الوحدة "999" قتال بواسطة عدد من الطائرات مختلفة الطرازات، حيث يعزز الجيش المصري الأمن على حدوده.