«رجال الأعمال» تشيد بدور الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر، لافتًا إلى أن هناك استثمارات أردنية كثيرة في مصر، داعيًا رجال الأعمال الأردنيين بالانضمام إلى عضوية جمعية رجال الأعمال المصريين.



وأضاف عيسى خلال تصريحات له، أن مصر أصبحت من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل خطة الإصلاح الاقتصادي وتدشين المدن الجديدة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي، مؤكدًا أنه لولا الاستقرار الأمني لم يكن هناك استثمارات أجنبية هنا.



وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين لها دور هام في خدمة القطاع الخاص، ومناقشة أهم القوانين مع الحكومة، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.