مصمم الجرافيك العالمي أحمد عماد الدين: صنعت أفضل أعمالي وأنا على سريري

■ بداية.. كيف بدأت علاقتك بفن الجرافيك؟

■ كيف طورت مهاراتك فى التصميم دون دراسة؟

■ اختار فريق «بينك فلويد» أحد تصميماتك غلافًا لألبومه الغنائى ما تسبب فى شهرتك.. كيف حدث ذلك؟

وفضّلت الفرقة أن يكون تصميمى، الذى تضمن صورة لشاب يجدف فى قارب ويسير وسط السحاب، غلافًا للألبوم الجديد لهم، ونجح الغلاف وكتبت عنه مواقع عالمية، من بينها «سى إن إن» الأمريكية، و«الجارديان» البريطانية، وغيرهما، ما كان سببًا فى شهرتى.

«عميق ومشرق»، هكذا وصفت صحيفة «neoprisme»، الفرنسية، غلاف ألبوم الفريق الغنائى اليابانى «Mono»، الذى صممه الشاب المصرى أحمد عماد الدين، ما أهّله ليكون واحدًا من بين أهم ٢٠ غلافًا للألبومات الموسيقية فى عام ٢٠١٩.خواطره وأفكاره وتصميماته التى يعمل عليها من غرفته حملته إلى العالمية، أهّلته لحصد العديد من الجوائز، التى كان آخرها فوزه بجائزة «Orinos Film Award» فى عام ٢٠١٨، فى فئة «أفضل ملصق»، كما اختارته شركة «Adobe» العالمية كواحد من بين أفضل ٢٥ فنان تصميم جرافيك على مستوى العالم تحت سن ٢٥ عامًا.«الدستور» التقت المصمم أحمد عماد الدين للتعرف على أسباب تعلقه بمجال التصميم، وكيفية احتراف العمل به، والوصول إلى حصد الجوائز العالمية فى سن صغيرة، بالإضافة إلى مشروعاته فى الفترة المقبلة.- دراستى لم تكن لها أى علاقة بالجرافيك، فأنا خريج كلية الصيدلة دفعة ٢٠١٩، وأعشق هذا المجال، ووالدى طبيب تخدير، وهو أحد أسباب حبى للمجال الطبى.أما فن الجرافيك فقد تعلقت به منذ الصغر، وكنت أصمم بعض المواقع الإلكترونية كنوع من الهواية، ولاقى هذا تشجيعًا من والدى ووالدتى، ما دفعنى لتطوير نفسى، وتعلمت العمل على برنامج «الفوتوشوب» إلى أن أتقنته، وقررت أن يصبح الجرافيك شيئًا أساسيًا فى حياتى، لكنى قررت أيضًا ألا أنخرط فى دراسة علوم الكمبيوتر حتى لا يتحول الشغف إلى روتين.- تعلمتُ كل شىء على الإنترنت، وكنت أعمل «أون لاين» بشكل يومى، ومن أول اليوم إلى ميعاد النوم، حتى شعرت بأننى أستطيع أن أبدأ، وما زلت حتى الآن مستمرًا فى التعلم والتدريب حتى أضيف لنفسى.- القصة بدأت عندما قرر أفراد فريق «بينك فلويد» الغنائى العودة للعمل معًا بعد ٢٠ عامًا من الغياب، وبحثوا عمّن يصمم لهم غلاف الألبوم الجديد، خاصة أن المصمم الذى كانوا يعملون معه سبق أن توفى منذ فترة.بعدها بدأ الفريق رحلة البحث حول العالم عن فنانين يستطيعون تصميم غلاف الألبوم الجديد، وبالصدفة البحتة شاهدوا تصميماتى، واختاروا العمل معى، وفضلوا تصميمى على كثير من المشاهير، من بينهم الإنجليزى «داميان هيرست»، الذى يعد واحدًا من أشهر الفنانين فى مجال التصميم على مستوى العالم.