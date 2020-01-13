إبراهيم نصر الله يوقع «ثلاثية الأجراس» بالمعادي.. الجمعة

تستضيف مكتبة تنمية بالمعادي، حفل توقيع «ثلاثية الأجراس»، أحدث أعمال الكاتب الفلسطيني الكبير إبراهيم نصر الله، والتي أصدرت منها تنمية طبعة مصرية بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، يقدم ويدير الحوار الكاتب والشاعر سيد محمود، في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة المقبل.



تتكون هذه الثلاثية التي تأتي امتدادا لـ«الملهاة الفلسطينية» من 3 أعمال روائية: «ظلال المفاتيح»، و«سيرة عين»، و«دبابة تحت شجرة عيد الميلاد».



تدور الثلاثية حول فلسطين الحبّ، الفن، التصوير، الغناء، الموسيقى وبطولات البشر، وتأتي «ثلاثية الأجراس» العمل الملحمي للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عام 2018، لتشكل ما يمكن أن نصفه بأنه رواية روايات، متصلة، منفصلة في آن، بحيث تستطيع القارئ، قراءة أي واحدة منها، باعتبارها عملا مستقلا، أو قراءة الثلاثية كلها كعمل متعدد الوجوه، متكامل، لحكاية واحدة هي حكاية فلسطين خلال القرن العشرين.