محامٍ للزوجات: تفتيش تليفون زوجك لن يفيدك

وجه المحامي أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، رسالة خاصة للزوجات اللاتي يدمن تفتيش هواتف أزواجهن، مؤكدًا أن تفتيش هاتف الزوج لن يفيدها.



وقال خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "ليس شرطًا أن تكون شكوك الزوجة حول خيانة زوجها لها حقيقية ربما تكون مجرد هواجس منها"، مشيرًا إلى أن بعض الزوجات يتفنن في النكد واختلاق المشاكل.



ووجه رسالة للزوجات قال فيها: "رفقًا بالزوج لمصلحة المرأة لكي لا تجري خلف هواجس في دماغها هي أو أن تسمع كلام صديقاتها لأنهن من الممكن أن تكون النميمة بقصد خراب البيت".