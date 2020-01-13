الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

علاج جديد للسرطان بطريقة الإشعاع

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:13 م
سرطان
سرطان
وكالات
طباعة
ابتكر العلماء طريقة جديدة سريعة جدا لعلاج السرطان بالأشعة، باستخدام البروتونات، واختبرت بنجاح على الحيوانات المخبرية.

وتفيد International Journal of Radiation Oncology، Biology، and Physics، بأنه اتضح من هذه الاختبارات أن جلسة واحدة بجرعة عالية من الأشعة لها نفس مفعول العلاج بالأشعة بالطريقة التقليدية المتبعة حاليا.

ويكمن العلاج بالأشعة في أن الأطباء يقتلون الخلايا السرطانية بواسطة الأشعة، مع السعي إلى عدم المساس بالأنسجة السليمة قدر الإمكان. وقد تستخدم في العلاج اشعاعات كهرومغناطيسية شديدة (أشعة إكس أو جاما)، أو تيار جسيمات مثل الكترونات ونيترونات أو بروتونات.

وبدأ الخبراء في السنوات الأخيرة باختبار طريقة العلاج السريع، الذي بموجبه يحصل المريض في جلسة واحدة على جرعة كبيرة من الأشعة بدلا من إطالة العلاج إلى عدة أسابيع. ويؤكد بعض الخبراء على أن هذه الطريقة أقل خطرا على المرضى.

ومن جانب آخر، بينت الاختبارات أن استخدام الالكترونات في العلاج لا ينفع لأنها لا تصل إلى أعماق الجسم، أي لا يمكنها تدمير الخلايا السرطانية في أعضاء الجسم الداخلية. أما مجموعة علماء أخرى فقد اختبرت الأشعة الكهرومغناطيسية، ولكن اتضح أن الأجهزة المستخدمة حاليا لا تسمح بحصول المريض على الجرعة المطلوبة في العلاج السريع.

وتوجد بعض النتائج لاستخدام البروتونات في العلاج السريع، ولكنها لا تزال بحاجة إلى دراسة مفصلة، ويقول الباحث جيمس ميتز من جامعة بنسلفانيا، "هذه أول مرة ننشر فيها نتائج اختباراتنا التي تشير إلى إمكانية استخدام البروتونات في العلاج السريع بدلا من الإلكترونات التقليدية".

وحصل الباحثون على جرعة أشعة مقدارها 78 ± 9 جراي في ثانية، وهذا يكفي ليحصل المريض على الجرعة المطلوبة للعلاج خلال ثانية واحدة. مع العلم أنه في الطريقة التقليدية يحصل المريض على أقل من غراي واحد في الثانية.

وأظهرت نتائج التجارب أن كلا الطريقتين (التقليدية والسريعة) تقضي على الورم بشكل جيد. فيما اتضح أن تأثير العلاج السريع أخف في خلايا الأمعاء.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يعلن تراجع سعر الدولار

منذ حوالي 7 ساعات

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

شائعات تحاصر نانسي عجرم.. آخرها «ذا فويس كيدز»

الصور

image description

نجوم الفن والمجتمع في عزاء مدير أعمال محمد منير (صور)

image description

نجوم الفن يؤازرون الكينج في عزاء زوج شقيقته

image description

يسرا تعزي محمد منير في زوج شقيقته

image description

علي الحجار يحضر عزاء ابن عم محمد منير

image description

فيفي عبده ومادلين طبر في عزاء مدير أعمال الكينج

الأكثر قراءة

حبس مجدى عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

مستشار رئيس حزب أردوغان يدعو لـ«الجلوس مع مصر»

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

علاج جديد للسرطان بطريقة الإشعاع

روتين جديد يجنبك الإصابة بالزهايمر

اكتشاف بكتيريا خارقة تهدد البشرية

خبيرة نفسية: ربط الشباب بتراثهم الحضاري يحميهم من الاكتئاب

الرئيس نيوز

الخارجية الأمريكية: عواقب على أى دولة لا تلتزم بعقوبات إيران

الأسد يمنح قاسم سليماني أعلى وسام في سوريا (فيديو)

الملكة إليزابيث: مناقشات بناءة خلال اللقاء الطارئ مع هاري

وصول رئيس الوزراء الإيطالى إلى مصر لبحث التعاون الثنائي والأزمة الليبية

منوعات

دراسة: مشاهدة الأفلام في السينما مفيدة للجسد والمخ

اكتشاف جديد للحفاظ على لياقة العضلات

كشف أسرار صحراء تقع وسط المحيط الهادئ

كولومبس كان محقًا.. أكلة لحوم البشر استوطنوا الكاريبى

كشكول

دكتورة التحرش بجامعة أسوان تروي تفاصيل الواقعة

"أيمن عاشور" يتفقد الجامعة التكنولوجية في القاهرة الجديدة

برلماني عن واقعة التحرش بدكتورة أسوان: "الطالب قد يكون مظلومًا"

القبض على 4 طلاب بتهمة سرقة أجهزة "واي فاي" من مدرستهم

إسلام سياسي

قمة فرنسية لتعزيز مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيدة سكينة...والليلة الختامية ٢٢يناير

الرفاعية تتهم الشيعة بالوقوف وراء حملة إسقاط الأعلى للصوفية ... والهاشمى يرد :اتهامات باطلة

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف صفقات داعش وأردوغان

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
حادث الطائرة الأوكرانية يجدد أحزان المصريين
القس. رفعت فكرى
الدين وخدمة الإنسان
لواء.حمدى البطران
تحية لرجال الشرطة فى عيدهم
لواء. محسن الفحام
أردوغان.. والإخوان
المزيد

الثقافة

إبراهيم نصر الله يوقع «ثلاثية الأجراس» بالمعادي.. الجمعة

«قبرص بعد العاصفة» لـ محمود سعيد تثير الجدل مجددًا

غدًا.. عرض فيلم «علاقات خطرة» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

السبت.. ميسون ملك تناقش «الصندوق.. وقصص أخرى» بديوان الزمالك

صفحتنا ع الفيس بوك