خطة جديدة من «الزراعة» لتخفيض الأسعار

كشف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، أنَّ ارتفاع أسعار الطماطم يحدث دائمًا بين «العروات».



وأضاف «عطا» لـ«الدستور» أنَّ الأسعار ستنخفض في نهاية الشهر الجاري وأول فبراير المقبل، لافتًا إلى أنَّ انخفاض وارتفاع الأسعار يحدث مع بداية ونهاية كل عروة من عروات زراعات الطماطم وفاصل العروات.



وأشار إلى أنَّ أسعار الطماطم ترتفع وتنخفض مثل باقي المحاصيل، وأنَّ هذا الارتفاع قد يكون سببه الوسطاء.



وتابع أنَّ الإدارة وضعت خطة سيتم عرضها على السيد القصير، وزير الزراعة، تتضمن خلق علاقة بين المنتج والمستهلك مباشرة دون وسيط من أجل تخفيض الأسعار على أن يتم تنفيذ الخطة من خلال منافذ وزارة الزراعة والتموين والغرف التجارية، على أن تشمل الخطة الطماطم وباقي السلع الزراعية.