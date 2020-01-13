إصابة 11 في حادث سير بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، مساء الاثنين، حادث تصادم أمام مدخل مدينة دارالسلام أسفر عن إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دارالسلام المركزي.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم علي الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي.



أصيب في الحادث كل من فتحي عزت، 68 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، حسن حسين، ٤٦ عامًا، مصابا بكسر بعظمة الفخذ، مدين زيدان، 73 عامًا، مصابا بسحجات، ملك رزق، 10 سنوات، مصابة بجرح في الظهر، ممدوح أحمد، ٥٥ عاما، مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج، سهير عبد الدايم، ٦٠ عاما، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، مصطفي عمر، ١٧ عاما،مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج، علاء حازم، ١٧ عاما، مصابا بخلع بالكتف الايسر، مصطفي محمد، ١٨ عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج، محمد فراج ١٦ عامًا، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، عماد حمدي، ١٦ عاما، مصابا بكسور متفرقة، وجميعهم يقيمون دائرة مركز دارالسلام.



تم رفع أثار الحادث وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.