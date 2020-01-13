«للقلب مرسى أخير».. جديد رشا سمير عن «المصرية اللبنانية»

تصدر قريبا عن الدار المصرية اللبنانية، رواية «للقلب مرسى أخير» للكاتبة رشا سمير، في إطار استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



في استكمال لمشروعها الروائي والقصصي المنصب بالأساس على قصص المرأة وأوجاعها، تعيد رشا سمير في روايتها الأحدث «للقلب مرسى أخير» قصص السيدات والنساء اللواتي عانين، أو اللواتي واجهن حياة صعبة، فقررن هجرها، هكذا تعيد رشا سمير الخوض في العلاقات، والمصائر، ويتناول تطور أحداث الرواية كيف ينتهي البشر في رحلتهم الدائمة للبحث عن السعادة والاطمئنان بالعثور على أشياء أخرى غير تلك التي سعوا إليها.



تدور أحداث الرواية عبر شخصيات مختلفة البيئة والجذور والجغرافيا.. نهاد المصرية التي تعمل مذيعة والتي تخلت عن أحلامها من أجل أن تتبع زوجها في رحلته لتحقيق أحلامه.. ومريم الفلسطينية اللبنانية التي تهاجر إلى أمريكا لتحقق حلمها في أن تصبح راقصة باليه.. وياسين الذي يرتحل هو أيضا للتمثيل في هوليوود، والسوري نزار الذي يهرب من الجحيم المندلع في بلده، وهكذا عبر حكايات لأبطال من جنسيات مختلفة يجتمعون جميعا في موضع محدد.. هو أمريكا.. نتتبع عبر سرد شيق وممتع، كيف تصوغ رشا سمير من علاقاتهم شبكة روائية جميلة تنسينا ما يدور حولنا، بينما نقرأ صفحات الرواية التي تأتي في لحظة مفصلية من عمر الأوطان.