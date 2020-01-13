الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على معقل حركة الشباب الإرهابية

تمكنت وحدة (داناب) الخاصة بالجيش الصومالي، اليوم الإثنين، من استعادة السيطرة على مدينة (توراتورو)، معقل حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة في إقليم (شابيلي السفلى) جنوبي البلاد.



وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الوحدة المدعومة من القوات الأمريكية هاجمت مواقع زراعية للحركة المتطرفة وتمكنت من استعادتها دون أي مقاومة.



وأعلن قائد قوات (داناب) اللواء إسماعيل عبد المالك مالين أسر 10 مقاتلين بالشباب من بينهم قاضِ بالحركة.



وأشارت الشبكة إلى أن (توراتورو) كانت تعد مدينة مهمة (للشباب) على مدار السنوات الماضية؛ حيث تكون مركزا لجمع الإيرادات والضرائب للحركة بجنوب وسط الصومال.



من ناحية أخرى، أعدمت الشباب أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40-23 عاما أمس الأحد، في بلدة (سابلالي) الواقعة في شابيلي السفلى، وذلك بعدما اتهمتهم محكمة الحركة المتطرفة بالعمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية.