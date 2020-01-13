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عالم

السودان يتبنى خطة مدتها 3 سنوات لمكافحة الاتجار بالبشر

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:55 م
سهام عثمان
سهام عثمان
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أعلنت رئيس اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر، سهام عثمان، أن بلادها وضعت خطة لثلاث سنوات يجري العمل على تنفيذها، لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، مشيدة بجهود الشركاء في مكافحة تلك الظاهرة، خصوصا أن السودان يمر حاليا بمرحلة تغيير شامل.

وعقدت اللجنة السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الاثنين في الخرطوم، اجتماعا مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وجريمة الاتجار بالبشر، استعرضت خلاله سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، جهود بلادها لمكافحة الجريمة.

أوضحت أن قانون الجوازات والهجرة يعمل على تنظيم الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على مراجعة التشريعات لتتم مواءمتها مع القوانين، لتتوافق مع الوثيقة الدستورية مع الأخذ في الاعتبار التوافق مع المتطلبات الدولية.

من جانبها، أشادت كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة، بعضوية اللجنة السودانية، التي تضم الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت إن السودان من الدول التي تتعاون مع المكتب بشكل مكثف في جميع الأنشطة، لافتة إلى أن زيارة الوفد إلى السودان الهدف الرئيسى منها مناقشة شراكات إقليمية والتعرف على الاحتياجات الأساسية في الفترة المقبلة؛ فيما يتعلق بالأولويات في منع الجريمة.

وأشارت إلى أن المكتب يهتم أيضا بمكافحة الإرهاب والفساد وغسل الأموال والصحة العامة وجميع الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، مؤكدة أن مكافحة الجريمة يجب ألا تتم بمنأى عن حقوق الإنسان.

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