الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى.. غدًا

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، غدا، لمناقشة آخر تطورات إنجاز الملفات الملحة على طاولة الحكومة، مثل ملف الانتقال الحكومي للعاصمة الجديدة، والتحول الرقمي المقرر إنهاؤه بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الجديدة، والاستعداد لافتتاح المتحف الجديد، إلى جانب استعراض مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد والمشروعات القومية.



يذكر أنه انتهى قبل قليل اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مدبولي، شدد خلالها على توفير مناخ جاذب للاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بوضعها على أجندة اهتمامات الحكومة، فيما كشف المحافظ طارق عامر، عن عقد اجتماعات مع مسئولي 60 شركة ومصنعًا متعثرًا لحل مشكلاتها، وتم استعراض تقرير بشأن الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019-2020، وأن الدولة تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% في يونيو 2019، بخلاف الإعلان عن 60 مليار جنيه لتنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي، بخلاف 64 مليار جنيه استثمارات حكومية من يوليو حتى ديسمبر 2019 منها 56 مليارًا من الخزانة العامة.