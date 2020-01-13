مصر تُدين تفجير مسجد كويتا

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر لها، إن مصر تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة «كويتا» بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة باكستان الصديقة في هذا الحادث الأليم.