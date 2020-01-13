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عالم

الإمارات: تشغيل أول محطة للطاقة النووية خلال أشهر

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:44 م
محطة براكة
محطة براكة
وكالات
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صرح مسؤولان إماراتيان، اليوم الإثنين، بأن أول محطة طاقة نووية في الإمارات ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة" بعد عدة تأخيرات للإيفاء بشروط السلامة والتنظيم.

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو "محطة براكة" في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضة المرر، للصحفيين أن "عمل (أول محطة) من المقرر أن يبدأ في غضون أشهر قليلة".

وأكد المرر، أن تحميل أول وقود نووي سيتم في الأشهر القليلة المقبلة من أجل تحضير المفاعل للعمل. وسيكون هذا أول مفاعل نووي يبدأ العمل في العالم العربي.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر أن التشغيل سيبدأ هذا العام.

وقال الجابر في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة: "سنضيف الطاقة النووية السلمية والنظيفة إلى محفظة مواردنا المحلية، ومن خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستصبح دولة الإمارات هذا العام أول دولة في المنطقة تدير محطة لإنتاج الطاقة النووية لأغراض تجارية بصورة آمنة وسلمية".

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أعلنت الشهر الماضي أنه سيتم تحميل الوقود النووي في أول محطة من مشروعها النووي في 2020.

وتقع محطة "براكة" غرب أبو ظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءة في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربع ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وتقول الإمارات إنها ترغب في إنتاج 50% من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

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