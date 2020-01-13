«مستقبل وطن» يستهدف توزيع نصف مليون بطانية بالإسكندرية

نظم حزب «مستقبل وطن» برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة الإسكندرية معرضًا خيريًا لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين مجانًا على الأسر الأكثر احتياجًا عبر حملة «شتاء دافئ»، التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة لشعب عظيم».



وقال رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنَّ الحملة تأتي في إطار دور الحزب في التفاعل الحقيقي والبناء مع المواطن المصري الذي يمثل حجر الأساس للتنمية والاستقرار، والذي برهن خلال السنوات الماضية إيمانه الحقيقي بمعركتي البناء والبقاء التي تخوضها الدولة المصرية.



ويستهدف الحزب توزيع نصف مليون بطانية بنهاية فصل الشتاء من خلال تمويل ذاتي من أعضاء الحزب، وفقًا لـ«ضيف الله».



وأضاف «ضيف الله»، وفق بيان، اليوم الإثنين، أن الأحزاب يقع عليها دور حقيقي في المشاركة الفعالة بتلك الجهود وتقديم خدمات حقيقة للمواطن وتوفير ما تستطيع من خلال المشاركة المجتمعية.



وأشار إلى أن الحزب في الإسكندرية نجح خلال الفترة الماضية من خلال حملة «إحنا معاك» في تقديم خدمات مباشرة لنصف مليون مواطن من خلال إقامة 50 قافلة طبية شملت الكشف والعلاج المجاني.



ولفت إلى أنَّ المرحلة الأولى من معرض «شتاء دافئ» وزعت 65 ألف بطانية، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الثانية بدأت بإجمالي 100 ألف بطانية.