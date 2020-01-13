«دار العلوم القاهرة» تكرم الخشت غدًا

أعلن الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تكريم مجلس الكلية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة غدًا الثلاثاء.



وقال عبدالراضي إن تكريم الدكتور الخشت جاء لإطلاقه ورعايته مبادرتي: «إفريقيا تتكلم عربي»، وتأسيس مفوضية اللغة العربية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بقضايا تجديد الخطاب الديني.



وشدد الدكتور الخشت على ضرورة الاهتمام باللغة العربية في إطار مبادرته التي أطلقها لتطوير اللغة العربية باعتبار اللغة أحد أهم أدوات مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري، والحفاظ على الهوية المصرية العربية، وتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، بالإضافة إلى تشكيل مفوضية تضم عددًا من كبار أساتذة اللغة والثقافة للعمل علي تطويرها ضمن أنشطة الجامعة الثقافية.