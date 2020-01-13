مصرع شاب سقط من قطار فى أبوالنمرس

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من قطار، بسبب التدافع بمنطقة منيل شيحة دائرة قسم شرطة أبوالنمرس.



كان المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أبوالنمرس، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة منيل شيحة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير القطار سقط منه المتوفى بسبب التدافع، ما نتج عنه مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة.