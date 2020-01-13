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عالم

مناورات روسية يابانية لمكافحة القرصنة في خليج عدن

الإثنين 13/يناير/2020 - 06:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن قائد أسطول البلطيق الروسي، الأميرال ألكسندر نوساتوف، اليوم الاثنين، أن المناورات الروسية اليابانية لمكافحة القرصنة في خليج عدن ستجري في 20 يناير، وستشارك فيها للمرة الأولى، مفرزة من سفن أسطول البلطيق.

وقال نوساتوف للصحفيين: "شاركت سفن أسطول البلطيق في مناورات مماثلة مع دول أخرى، ولم تشارك مع البحرية اليابانية من قبل، ما يمثل تفاعلا جديدًا، وستكون تجربة جيدة للقيادة، من حيث كيفية الخدمة وشكل المناورة. وستبدأ مناورات مكافحة القرصنة في 20 يناير، والآن تجري مرحلة التخطيط".

وأشار نوساتوف إلى أنه ستشارك في المناورات سفينة المراقبة لأسطول بحر البلطيق "ياروسلاف مودري"، وزورق الجرار البحري "فيكتور كونيتسكي"، وناقلة "يلنيا"، التي تقوم حاليًا بمهام الخدمة القتالية. وكما ذُكر سابقا، تقوم سفينة "ياروسلاف مودري" بمرافقة السفن المدنية تحت العلم الروسي عبر خليج عدن.

ونوه نوساتوف إلى أنه سيتعين على السفن الروسية واليابانية التدريب على المناورة المشتركة والإنقاذ في البحر ومساعدة السفن في مناطق القرصنة الخطرة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد ذكر في وقت سابق، أن البلدين سيجريان مناورات مشتركة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في خليج عدن، على أعتاب نهاية العام الماضي.

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