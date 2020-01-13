السبت.. ميسون ملك تناقش «الصندوق.. وقصص أخرى» بديوان الزمالك

تقيم مكتبة ديوان بالزمالك، حفل توقيع ومناقشة للمجموعة القصصية «الصندوق.. وقصص أخرى» للكاتبة العراقية ميسون ملك، والصادرة مؤخرًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، في تمام الساعة السابعة مساء السبت 18 يناير الجاري.



ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من الكاتبة اعتدال عثمان، والدكتور سيف ضيف الله.



وعن المجموعة القصصية؛ تقول الدكتور فريال غزول، الناقدة وأستاذة الأدب: تقدم الكاتبة والقاصة العراقية ميسون ملك، 9 قصص قصيرة أخَّاذة بطابع محلي وعربي وعالمي في آن واحد، فقصة «الصُّندوق» تمثل رحلة إلى العراق الجوَّاني أيام الحرب العراقية الإيرانية، وإنما من وجهة نظر المرأة العراقية بكل معانتها ومقاومتها.



تقدم بقية قصص المجموعة لقطات من علاقات إنسانية، يتقاطع فيها الحوار الحميمي مع اللغة الشَّعرية، الوصف بالمجاز، الواقع بالمفارقة، في هذه القصص نقع على مشاهدَ- وكأنها قصائد- تشكل صورة عن زمننا، هذه المجموعة تحمل شجن مهاجرة وكفاح امرأة من أجل قيم إنسانية تكاد تتوارى من عالمنا.