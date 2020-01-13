تدشين كنيسة العذراء والأنبا أبرام بمطرانية سوهاج

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، ثلاثة مذابح بكنيسة العذراء بمدينة سوهاج، مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة.



وشهدت صلوات التدشين مشاركة 16 من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها اليوم، كما تم تدشين حامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة، والمذابح الثلاثة هي: المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرام والمذبح البحري على اسم الشهيدة دميانة والمذبح القبلي على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس، ودشن أيقونة البانطوكراتور بالمذابح الثلاثة.