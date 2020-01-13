«ذا ناشونال»: مصر تواصل الدفاع عن حقوقها في مياه نهر النيل

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية بنسختها الإنجليزية، أن في ظل سعي إثيوبيا لطلب وساطة جنوب إفريقيا لحل أزمة سد النهضة، تحاول مصر حماية أمنها وحصتها في مياه نهر النيل المتفق عليها منذ عام ١٩٥٩.



وتابعت أن مصر لا تطالب سوى باحترام الاتفاقية الدولية وعدم تأثير ملء الخزان على نصيبها من المياه، لافتة إلى أن إثيوبيا تخطط لتغيير معاهدة تقسيم المياه حيث ترى أنها غير عادلة وتمت في حقبة استعمارية.



وأشارت إلى أن تشييد السد تأخر عن الموعد المحدد له لمدة ٥ سنوات، وتجاوز ميزانيته الأصلية، حتى عجزت الحكومة عن التمويل، تم استغلال الإثيوبيين العاديين للتبرعات، وتبرع الموظفون المدنيون بأجزاء من رواتبهم.