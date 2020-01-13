موقع أيرلندي: خط رحلات مباشر بين القاهرة ودبلن في الصيف

كشف موقع «جو» الأيرلندي عن تدشين خدمات طيران مباشرة بين مصر وأيرلندا خلال الصيف المقبل بواقع 4 رحلات في الأسبوع.



وذكر الموقع أنَّ الرحلة الأولى ستنطلق من دبلن إلى القاهرة يوم الجمعة 5 يونيو، مشيرًا إلى أنَّ هذه الرحلات ستعمل خلال أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد بطائرة «إيرباص A320NEO»، التي من المقرر أن تنضم إلى أسطول شركة «مصر للطيران» في فبراير.



وأوضح أن الطائرة تضم 142 مقعدًا (16 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا اقتصاديًا).



ووصف الموقع 2020 بـ«عام التاريخ في مصر»، إذ تستعد البلاد لافتتاح أكبر متحف يضم آثار من حضارة واحدة.



ونصح الموقع زواره البحر الأحمر والأقصر والأهرامات والمتحف الكبير.