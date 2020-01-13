وزيرة الهجرة تعزي عائلات ضحايا مصريين توفوا بالأردن

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعازي للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن وفاة 3 عمال مصريين وإصابة اثنين آخرين، إثر وقوع حادث بمحافطة "إربد" شمال الأردن، تمثل في انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية"، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا.



وتواصلت الوزيرة على الفور، مع السفير شريف كامل سفير مصر في الأردن، لمتابعة حادث وفاة العمال المصريين، مشيرة إلى أن الجثمانين ستصل إلى عمان حاليا، ومنها إلى مصر صباح الأربعاء.



كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تعازيها لذوي الضحايا، مثمنة جهود السفير شريف كامل، وذلك لسرعة الاستجابة والتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة، في سبيل الاهتمام بالمواطنين المصريين المقيمين المتواجدين بالأردن .



ومن جانبه؛ أوضح السفير شريف كامل أنه تم إيفاد القنصل بالسفارة فى عمان والمستشار العمالى إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.