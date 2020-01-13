البابا تواضروس يلتقي أقباط مطرانية أخميم

يلتقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعد قليل، أقباط مطرانية أخميم بكنيسة القديسين بولس وبطرس بمقر المطرانية.

ويلقى قداسته عظة روحية بحضور الأنبا بسادة مطران أخميم وتوابعها بسوهاج بحضور كهنة وشمامسة وخدام وأقباط الإيبارشية.



ويأتي ذلك في إطار زيارته الرعوية إلى إيبارشيات سوهاج والتي بدأت منذ السبت الماضي وتستمر حتى 16 يناير الجاري.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.