صورة تجمع رجل الأعمال محمد حلاوة والإعلامية بسمة وهبي في حفل حزب مستقبل وطن
الإثنين 13/يناير/2020 - 05:58 م
حضر عدد من الفنانين احتفالية حزب مستقبل وطن لتكريم المبدعين والمتألقين "علميا ، وفنيا، ورياضيا" لعام 2019،، بأحد فنادق القاهرة؟
حضرت الإعلامية بسمة وهبة، المنضمة حديثًا لقناة ON.E لتقديم برنامج "كل يوم" وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها رفقة رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال وجودهما في الاحتفالية.
حضرت الإعلامية بسمة وهبة، المنضمة حديثًا لقناة ON.E لتقديم برنامج "كل يوم" وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها رفقة رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال وجودهما في الاحتفالية.