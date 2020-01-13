«الجوكر» يكتسح ترشيحات جوائز الأوسكار

تصدر فيلم الكوميديا السوداء "الجوكر" اليوم الإثنين، ترشيحات جوائز الأوسكار، بعدما نال 11 ترشيحًا

منها جائزة أفضل فيلم.



وينافس هذا الفيلم الذي أنتجته شركة وارنر بروس‭ ‬على الجائزة الكبرى مع فيلم سباق السيارات "فورد ضد فيراري" (فورد في فيراري)



وفيلم "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) من إنتاج شركة نتفليكس والذي تدور أحداثه في عالم العصابات وفيلم "جوجو الأرنب" (جوجو رابيت) الذي يتهكم على النازي، وفيلم "نساء صغيرات" (ليتل ومن) الكلاسيكي. والفيلم الدرامي "قصة زواج" (ماريدج ستوري) وفيلم "1917"، الذي تدور أحداثه عن الحرب العالمية الأولى، وفيلم "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود)، والفيلم الكوري الجنوبي "طفيل" (باراسايت).



وحصل كل من "الأيرلندي" و"1917"، و"ذات مرة في هوليوود" على عشرة ترشيحات ومن المقرر تسليم جوائز الأوسكار، وهي أهم جوائز في صناعة السينما، خلال حفل يقام في هوليوود في التاسع من فبراير.