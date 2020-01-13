أسقفية الشباب تطلق مؤتمر «هنعوض في الفاينل» 28 يناير

تطلق أسقفية الشباب تحت رعاية الأنبا موسى أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للشباب، فعاليات مؤتمر "هنعوض في الفاينل" وذلك في الفترة من 28 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل في بيت مؤتمرات مار مرقس العجمي بالإسكندرية.



ويشارك بالمؤتمر شباب الجامعات من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوجه بحري وقبلي، ويتضمن عدد من الفقرات الروحية من بينها صلوات القداسات واجتماعات روحية، وفقرات ترفيهية شبابية أيضًا.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.