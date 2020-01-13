سيامة رهبان جدد بدير ماريوحنا الحبيب

احتفل دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب "دير الحبيب" اليوم بعيد شفيعه القديس يوحنا الحبيب.



وقام نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر والمشرف على الدير بإتمام صلوات ثلاثة رهبان جدد للدير، وهم: الراهب أرسانيوس الحبيب والراهب يؤانس الحبيب والراهب تيموثاؤس الحبيب.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.