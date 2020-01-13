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حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام محفوظ
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة للمتهمين بالقضية ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

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