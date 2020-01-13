مستشار رئيس حزب أردوغان يدعو لـ«الجلوس مع مصر»

أكد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ضرورة الجلوس مع مصر للتعاون فيما بينهما.



وتطرَّق «أقطاي» في مقالة بجريدة «يني شفق» التركية إلى التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتساءل «ألا يمكن أن تكون هذه فرصة للعلاقات التركية المصرية الليبية؟».



وأضاف: «هناك أسباب عديدة للتعاون أكثر من أسباب الحرب والعداء بين مصر وتركيا، سنجد أن هذا الانفصال بين البلدين يخلق العديد من الفرص للآخرين، ويتسبب في خسائر فادحة للدولتين والعالم الإسلامي ككل، لذا فإنَّ تعاون الدولتين وتضامنهما هو أمر لا مفر منه وعليهما أن يفعلا ذلك عاجلًا أم آجلًا».



وتساءل «أقطاي»: «ألن يؤدي هذا التحالف بين تركيا ومصر وليبيا إلى زيادة حماية وتحسين حقوق البلدان الثلاثة؟».



وتابع: «لقد تلقيت الآلاف من ردود الأفعال حول تلك الدعوة التي دشنتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتعاون بين مصر وتركيا بعضها إيجابي والآخر سلبي ولكن هذا يعني أن الدعوة قد وجدت طريقها، ومن يدري ربما جاء وقت التفكير في ذلك الأمر بشكل جدي».