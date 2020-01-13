ضبط عامل بحوزته 16 كيلو مخدرات فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عامل بحوزته 16 كيلو مخدرات وكمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها بمركز نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بضبط بدري. س. ا، 35 سنة، عامل، بحوزته 8 طرب حشيش، وزنت كيلوجراما، و15 كيلو من نبات البانجو المخدر، و435 قرصا مخدرا، و550 جنيها، وهاتف محمول.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.