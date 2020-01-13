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فن

إيمان حلمى تقدم «إيدك معانا» على «شعبى FM»

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:09 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تقدم الإعلامية والمذيعة إيمان حلمى، برنامج "إيدك معانا" كأفضل برنامج خدمى للمواطن المصرى بدءًا من الأحد المقبل على إذاعة شعبى FM 95 من الساعة 12 ظهرا حتى 1 ظهرا.

برنامج "إيدك معايا" ذو طابع إيجابى خدمي يهدف التركيز على تغير سلوكيات المواطنين إلى الأفضل لأنفسهم ومجتمعهم من خلال فقرات البرنامج ومع إيضاح أهم المشروعات والخدمات الحكومات وتعريفها للمواطنين.

البرنامج يبث ثلاثة أيام في الأسبوع وتكون حلقة يوم الأحد بعنوان "خيرك لغيرك" وتهدف إلى حث المواطنين لفعل الخير والمشاركة الإيجابية في المجتمع، ويكون عنوان حلقة يوم الإثنين "وظيفتك ويانا في أيدك معانا" وتقدم فرص عمل وتشجيع المشروعات الصغيره، بينما تتحدث في حلقة الثلاثاء عن "معلومة إيجابية" طبية، وقانونية.

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