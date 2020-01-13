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الصحة

روتين جديد يجنبك الإصابة بالزهايمر

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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نشرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك على موقعها الرسمي، معلومات مفيدة للحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويؤكد خبراء الهيئة على أن النشاط البدني والتمارين الرياضية يساعدان على تخفيض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر غير القابل للعلاج وغيره من أشكال الخرف بنسبة 50%.

كما تساعد على إبطاء تطور هذه الأمراض، لأن التمارين البدنية تحفز الدماغ على تحسين عمل الأواصر العصبية القديمة وتوليد أخرى جديدة، وكذلك زيادة عدد الناقلات العصبية. ويشير الخبراء إلى أنه "يمكن الوقاية من ثلث الإصابات بمرض ألزهايمر بتغيير نمط الحياة المتبع".

ويشير خبراء الهيئة، إلى أن من تجاوزوا 65 سنة عليهم تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع للتمارين البدنية متوسطة الشدة، أو عليهم ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا Aerobics، ما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، على ألا تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.

وعلاوة على وقاية الدماغ، تساعد التمارين البدنية كبار السن على تحسين نوعية النوم وتخفيض مستوى القلق عندهم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن زهاء 50 مليونا في العالم يعانون من الخرف، وتشخص سنويا 10 ملايين حالة جديدة، و60-70% من هذه الحالات هي مرض ألزهايمر، ويعتقد العلماء أن عدد الإصابات بأمراض الشيخوخة المختلفة سيصل إلى 152 مليونا بحلول عام 2050.

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