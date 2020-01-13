الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهى بكنيسة الملاك ميخائيل الدوادية

صلى، صباح اليوم، الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية الدوادية.



وشارك نيافته الصلاة القمص دوماديوس عبد السيد وكيل المطرانية والقس يؤانس أنيس كاهن الكنيسة، ودشن أيقونات الكنيسة وسط حضور شعب الكنيسة.

وعقب القداس الإلهي زار الأنبا مكاريوس بعض المرضى من أهل القرية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بعيد الميلاد المجيد، بينما تستعد حاليًا لاحتفالات عيد الغطاس المجيد، المُقرر تنظيم طقوسه في 19 يناير الجاري، والذي يحتفل البابا به في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.