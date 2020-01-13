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سياسي

عبد العال يدعو الحكومة لحل مشكلة سوق الجمال بأسوان

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:58 م
على عبد العال،
على عبد العال،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير الزراعة، إلى سرعة العمل على مشكلات سوق الجمال فى محافظة أسوان، مؤكدا أن أسوان تعد من المحافظات الفقيرة طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأن تجارة الجمال تعد من مصادر الدخل للكثير من المواطنين فى أسوان، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، خلال مناقشة مشـروع القانون المُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، وتعقيبا على كلمة محمد سليم، نائب دائرة كوم امبو بمحافظة أسوان، والذى ناشد وزير الزراعة بضرورة حل مشكلات سوق الجمال وإزالة أى عقبات أمام المواطنين.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "هذه المشكلة فى غاية الخطورة، وهى مشكلة الجمال، وهى مشكلة مصيرية يجب التصدي لها".

وبشأن مطالبة النائب محمد سليم، بحل مشكلة تحديد سعر قصب السكر، وأن يكون سعر الطن 750 جنيها، أشار "عبدالعال"، إلى أنه بشأن مشكلة القصب فإن لجنة الزراعة تتولى التنسيق مع الحكومة لحل هذه المشكلة، قائلا: "أتمنى أن يكون رئيس اللجنة وصل لحلول مع المسئولين فى هذا الشأن".

وشهدت الجلسة إشادة عدد من النواب بمشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، فقال النائب محمود رشاد، إن هذا القانون نقلة نوعية للزراعة المصرية، وسيؤدى إلى أن تستفيد مصر استفادة مالية وصحية، وعلى الدولة أن تدعم الفلاح الصغير ليستفيد من هذا القانون.

فيما قال النائب سعيد طعيمة: "هذا القانون من أعظم القوانين التي سيصدرها مجلس النواب، وله أهمية في دعم الفلاح".

ورأى النائب محمد سليم، نائب كوم أمبو بأسوان، أن هذا القانون مهم جدا لتطوير ودعم مجال الزراعة المصرية وفتح المجال لزيادة التصدير.

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