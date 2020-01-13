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مصر

أهم الملفات المطروحة فى اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:56 م
سد النهضة
سد النهضة
وائل القمحاوى
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انطلقت في العاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، بحضور أمريكا والبنك الدولي كمراقبين، للتباحث وتقييم الاجتماعات الأربعة السابقة، التى انتهت دون الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وذلك فى إطار رغبة مصر في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، ووسط خلافات حول دول الوساطة للدول الثلاث، وذلك بعد ترحيب إثيوبيا بجنوب إفريقيا كوسيط مع عدم وضوح موقف السودان.


أهداف الاجتماع
ويسعى الاجتماع إلى بحث عدة خلافات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد التي قد تتزامن مع فترة ملء سد النهضة والقواعد تشغيله.
كما يستهدف الاجتماع الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، خاصة مع عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

كما تطالب مصر بضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأً مائيًا جديدًا في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة إضافة الى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.


توقعات بالوصول لتفاهم
من جانبه رجح الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية في تصريحات لـ"الدستور"، الوصول إلى صيغة توافق للدول الثلاث على اعتبار ما حدث فى الاجتماع الرابع من فشل فس الوصول إلى توافق، مع إعلان الصيغة النهائية للاتفاق التى سيوقع عليها وزراء الخارجية والرى معًا، ومن ثم فالمفاوضات لم تفشل نهائيًا بعد، والاجتماع الأخير هو ما سيحدد أن تكون هناك صياغة مختلفة.

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