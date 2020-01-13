السعودية: اتخذنا جميع الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية

قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المنشآت النفطية، بعد الضربات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة.



وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، للصحفيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية عززت أمن النفط بعد ضربات أميركية وإيرانية في المنطقة في الآونة الأخيرة: "اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة".



وأشار وزير الطاقة، في فعالية للقطاع في الظهران، إلى أن إنتاج المملكة النفطي يبلغ 9.744 مليون برميل يوميا في يناير وفبراير.



كما ذكر أن العراق ملتزم بتخفيضات أوبك تحسن في ديسمبر، وأن هناك تطلعا لامتثال كامل في يناير.



وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 4% بعد تقلبات حادة، حيث صعدت مقتربة من ذروة 4 أشهر في المعاملات المبكرة بفعل هجوم صاروخي إيراني على القوات الأميركية في العراق، ثم تراجعت مع مسارعة البلدين لتهدئة التوترات.



ونزلت الأسعار بعد أن أصبح واضحا أن الهجوم الصاروخي لم يضر بأي منشآت نفطية أو يلحق الأذى بأي أميركيين، وتحت ضغط إضافي من زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة من الخام.



وأخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة للوراء بعد تصريحات غاضبة لأيام ضد إيران، مع محاولة البلدين نزع فتيل الأزمة المتعلقة بقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.