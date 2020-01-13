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سياسي

وكيل اتصالات البرلمان: مصر ليست لها أطماع فى ليبيا

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:54 م
النائب يوسف الشاذلي
النائب يوسف الشاذلي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن مصر ليست لها أطماع في ليبيا وأنها منذ بداية الأزمة الليبية وهى حريصة على أن تكون بمسافة واحدة مع مختلف الفرقاء الليبيين، لكن هذا كان قبل ارتماء المجلس الرئاسي الحاكم في ليبيا برئاسة فايز السراج، في حضن الميليشيات والأتراك الغازيين للبلد.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن الموقف المصري بخصوص القضية الليبية واضح تمامًا وهو الحفاظ على الوطن من التقسيم والتصدي للغزو التركي والتدخلات الأجنبية السافرة من أي جهة كانت.

وشدد على أن الاستقرار في ليبيا يعد أمنًا قوميًا مصريًا من الدرجة الأولى ولا يمكن المساومة عليه، كما أن رفض مصر بقوة للتدخل التركي في ليبيا والأوهام الأردوغانية ينم عن وعي حقيقى، بما يمثله هذا التدخل من اعتداء سافر على السيادة الليبية من ناحية ومن فتح الأبواب أمام تدخلات أجنبية مماثلة من ناحية أخرى.

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