البابا تواضروس يدشن كنيسة أبوفام بطما غدًا

يقوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الثلاثاء بتدشين كنيسة القديس أبوفام الجندى بطما سوهاج.



ويشاركه في صلوات التدشين الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما وتوابعها، وعدد من أساقفة سوهاج والكهنة والشمامسة والخدام وأقباط الإيبارشية.



وهذه هي الزيارة الأولى لقداسة البابا تواضروس الثاني لإيبارشية طما، ولكنها الثانية لإيبارشية سوهاج والتي قام بزيارتها خلال عام 2013.



ويدشن البابا عدد من كنائس ايبارشية سوهاج من بينها كنيسة إيبارشية جرجا، وطهطا، وطما، كما التقى كهنة الإيبارشيات ببداية زيارته الرعوية، والتي بدأت أول أمس السبت وتستمر حتى 16 من يناير الجاري.