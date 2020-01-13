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سياسي

وزير المالية للنواب: مصلحة الضرائب بها 50 ألف عامل شريف

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:50 م
محمد معيط
محمد معيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية بها 50 ألف من العاملين الشرفاء المخلصين الذين يعملون بكل إخلاص وأمانة، لافتا إلى أنه اجتمع بالعاملين بالمصلحة، منذ أيام، وأكدوا له أن المصلحة مثل "البيت" وأن أى شيء يحدث فيها لا يهز هذا البيت، وقال الوزير: "مصلحة الضرائب المصرية علمت المنطقة كلها، مصلحة الضرائب المصرية منذ إنشائها وهى منارة للمنطقة كلها وليس مصر فقط".

وأوضح معيط، أنه تم الاتفاق مع الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن الفترة المُقبلة ستشهد عملا ضخما فى هيكلة المصلحة ووزارة المالية بالكامل، قائلا "يجب أن نصل إلى تصورات، لا يمكن إلقاء العبء كله على العاملين بمصلحة الضرائب وهم يعملون فى ظل ظروف وعوامل ذات تأثير سلبى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة مرفت الكسان وستين عضوًا آخرين (عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، قد حققت مع رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.

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