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عالم

أوكرانيا: طهران تعهدت بتسليمنا الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

الإثنين 13/يناير/2020 - 04:22 م
وزير خارجية أوكرانيا
وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو
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قال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو اليوم الاثنين: "إن طهران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف".

وأضاف بريستايكو، على هامش زيارته لسنغافورة، أن الدول الخمس التي قُتل رعاياها في الطائرة التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي، ستجتمع في لندن الخميس القادم؛ لبحث التعويضات والتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية".. واصفًا تصريح إيران بأن الطائرة حلقت قرب موقع عسكري حساس بأنه "هراء".

وتحطمت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية بضواحي طهران، بعدما أصيبت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ يوم الأربعاء الماضي، ولقي جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصًا مصرعهم، وهم رعايا كل من أوكرانيا وكندا وإيران والسويد وأفغانستان وبريطانيا.

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