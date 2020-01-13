أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه جاري فتح تحقيق عاجل في الفيديو المتداول بمواقع التواصل بشأن معانقة طالب لحبيبته بمحيط إحدى مدارس الشرقية، قائلًا: "اللي هيبص لها هضرب أمه بالنار".



أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الدستور» أن الفيديو المتداول فى شارع كائن به مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية المشتركة بمحافظة الشرقية، وليس داخل المدرسة، وعلى الرغم من ذلك جاري التحقق من هوية الشاب والفتاة، واتخاذ اللازم حيالهما، لافتًا إلى أن المدرسة لا يجرى بها أى امتحانات اليوم، ومن المستبعد أن تكون الواقعة تخص طلاب أو طالبات المدرسة.



وتداولت بعض المواقع والمنصات الإخبارية فيديو لشاب ينتظر حبيبته بباقة ورد، ومجموعة من الشباب يلتقطون لهم الفيديو بالهواتف المحمولة، وحينما وصلت حبيبته لمحيط المدرسة قام باحتضانها وقال " اللي هيبص لها هضرب أمه بالنار" ثم اصطحبها بعيدًا.