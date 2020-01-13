وزير الخارجية الجزائرى يبدأ جولة تشمل السعودية والإمارات غدًا

يبدأ وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، غدا الثلاثاء، جولة خارجية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.



وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن بوقادوم، الذي سيرافقه وفد رفيع المستوى، سيجري خلال هذه الجولة مباحثات مع المسئولين السعوديين والإماراتيين، تتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في ليبيا، واستعراض سبل وقف التصعيد العسكري من خلال وقف دائم لإطلاق النار والتشاور حول طرق دعم مسار بعث التسوية السياسية لهذه الأزمة عبر الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.



وأضاف البيان، أن هذه الجولة ستكون مناسبة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون مع البلدين، وتحديد مواعيد عقد مختلف آليات التعاون المشترك.